Потеряли 1% бойцов: в Минобороны РФ опровергают заявление морпехов о высоких потерях

Ведомство уверяет, что подразделения Тихоокеанского флота эффективно действуют, а заявление о 300 человек в виде потерь не соответствуют действительности.

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В Министерстве обороны Россия опровергли заявление российских пропагандистов о том, что 155-я бригада морской пехоты несет высокие потери. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российские пропагандисты опубликовали письмо к губернатору Приморского края с просьбой прислать независимую проверку из-за высокого уровня потерь в районе Павловки. За 4 дня они потеряли 300 человек и половину от всей техники.

В Минобороны уверяют, что на самом деле подразделения морских пехотинцев ведут эффективные наступательные операции на Угледарском направлении. Якобы они продвинулись на расстояние до 5 километров вглубь обороны ВСУ. Более того, потери личного состава не превышают 1% погибшими и 7% ранеными. Значительная часть раненых якобы уже вернулась в строй.

"При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике", — утверждают в ведомстве.

Напомним, в сети появились кадры уничтожения российских морпехов из 155-й бригады. ВСУ уничтожили врага артиллерией и из ПТРК.

По данным украинской разведки, в Приморском крае готовятся к жестким протестам против мобилизации.