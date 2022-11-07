Появилось видео уничтожения бойцов 155-й бригады морпехов, которые обращались к губернатору

Украинские военные огнем из артиллерии и ПТРК уничтожали танки и другую бронетехнику одну за другой. Враг в письме руководству пожаловался на высокие потери за 4 дня боев.

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В сети появилось видео уничтожения бойцов из 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота, которые написали письмо к губернатору из-за высокого уровня потерь. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

На кадрах зафиксирована неудачная попытка идти в атаку на село Павловка в районе Угледара. 2 ноября украинская артиллерия и противотанковые комплексы разбили силы врага. Как отмечает Бутусов, после таких многодневных ударов со стороны ВСУ они и написали письмо губернатору Приморского края с просьбой прислать проверку.

Движение вражеской бронетехники удалось остановить меткими ударами артиллерии и ПТРК. Один из экипажей вражеского танка решил продолжить движение, пока его не остановили Силы обороны Украины.

В письме губернатору Кожемякину военные жаловались на свое командование, которое отправляет их в "продуманные" атаки. За 4 дня боев морпехи потеряли 300 человек погибшими, ранеными и без вести пропавшими. Также была потеряна половина всей техники.

Напомним, украинский Генштаб с начала месяца отмечает, что ситуация в районе Павловки самая напряженная на всей линии фронта. Каждый день враг там теряет до 100 человек.

Также в ОК "Восток" заявили, что российские войска теряют до 100 человек на Бахмутовском направлении.