З'явилося відео знищення бійців 155-ї бригади морпіхів, які зверталися до губернатора

Українські військові вогнем з артилерії та ПТРК знищували танки та іншу бронетехніку одну за одною. Ворог у листі до керівництва поскаржився на високі втрати за 4 дні боїв.

Related video

У мережі з'явилося відео знищення бійців зі 155-ї бригади морпіхів Тихоокеанського флоту, які написали листа до губернатора через високий рівень втрат. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

На кадрах зафіксовано невдалу спробу йти в атаку на село Павлівка в районі Вугледару. 2 листопада українська артилерія та протитанкові комплекси розбили сили ворога. Як зазначає Бутусов, після таких багатоденних ударів з боку ЗСУ вони й написали листа губернатору Приморського краю з проханням надіслати перевірку.

Рух ворожої бронетехніки вдалося зупинити влучними ударами артилерії та ПТРК. Один з екіпажів ворожого танка вирішив продовжити рух, доки його не зупинили Сили оборони України.

У листі губернатору Кожем'якіну військові скаржилися на своє командування, яке відправляє їх у "продумані" атаки. За 4 дні боїв морпіхи втратили 300 людей загиблими, пораненими та безвісти зниклими. Також втрачено половину всієї техніки.

Нагадаємо, український Генштаб з початку місяця зазначає, що ситуація в районі Павлівки найнапруженіша на всій лінії фронту. Щодня ворог там втрачає до 100 людей.

Також у ОК "Схід" заявили, що російські війська втрачають до 100 осіб на Бахмутівському напрямку.