Знищувати на стадії запуску: у ВПС України назвали спосіб боротьби з балістичними ракетами

За словами Юрія Ігната, українським силам потрібні далекобійні засоби, щоб завчасно уражати цілі. Оскільки Україна не має ефективних засобів для збиття балістичних ракет.

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Україні потрібна далекобійна зброя, щоб уражати балістичні ракети на стадії запуску. Про це заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Спочатку Іран поставив кілька сотень дронів-камікадзе російським військам, а тепер йдеться про передавання балістичних ракет із дальністю 300-700 кілометрів. Якщо іранським дронами-камікадзе та російським аналогам на кшталт "Ланцет" ЗСУ навчилися успішно протидіяти, то з балістичною зброєю справи зовсім інакші.

"Балістичні ракети летять, по суті, з космосу, зі стратосфери, тому ми не маємо ефективних засобів боротьби з ними, крім знищення цих ракет на стадії запуску. Сьогодні ми потребуємо далекобійного озброєння для виконання цих завдань", — заявив Ігнат.

Наразі конкретних даних про характеристики іранських ракет немає, але, як зазначає спікер, вони були виготовлені нещодавно. Тому можуть виготовлятися за сучасними технологіями. Однак основою для них є ще радянські технології, які передавались Росією. Україна й надалі готуватиме свої сили ППО для збиття іранських ракет.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що РФ досягла згоди з Іраном про постачання балістичних ракет. Вони поставлятимуться в окупований Крим і на Каспій.

Раніше в українській розвідці припустили, що Москва може використати Курську АЕС для зберігання іранських балістичних ракет.