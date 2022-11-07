Уничтожать на стадии запуска: в ВВС Украина назвали способ борьбы с баллистическими ракетами

По словам Юрия Игната, украинским силам нужны дальнобойные средства, чтобы заранее поражать цели. Так как Украина не имеет эффективных средств для сбития баллистических ракет.

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Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы поражать баллистические ракеты на стадии запуска. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Сначала Иран поставил несколько сотен дронов-камикадзе российским войскам, а теперь речь идет о передаче баллистических ракет с дальностью в 300-700 километров. Если иранским дронами-камикадзе и российским аналогам по типу "Ланцет" ВСУ обучились успешно противодействовать, то с баллистическим оружием дела стоят иначе.

"Баллистические ракеты летят, по сути, из космоса, из стратосферы, поэтому у нас нет эффективных средств борьбы с ними, кроме уничтожения этих ракет на стадии запуска. Сегодня мы нуждаемся в дальнобойном вооружении для выполнения этих задач", — заявил Игнат.

На данный момент конкретных данных о характеристиках иранских ракет нет, но как отмечает спикер, они были изготовлены недавно. Поэтому могут изготавливаться по современным технологиям. Однако основой для них служат еще советские технологии, которые передавались Россией. Украина будет и дальше готовить свои силы ПВО для сбития иранских ракет.

Напомним, в ГУР заявили, что РФ достигла согласия с Ираном о поставках баллистических ракет. Они будут поставляться в оккупированный Крым и на Каспий.

Ранее в украинской разведке предположили, что Москва может использовать Курскую АЭС для хранения иранских баллистических ракет.