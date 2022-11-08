В РФ надіслали повістку "безвісті зниклому" моряку з крейсера "Москва", — росЗМІ

Моряк, який проходив строкову службу на ракетному крейсері, отримав повістку з погрозою понести відповідальність за неявку.

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У російському Санкт-Петербурзі військкомат надіслав повістку сім'ї Михайла Т. (ім'я змінено), який вважається безвісти зниклим. Про це повідомляє "Фонтанка".

Військкомат просить прибути Михайла для уточнення документів військового обліку щодо мобілізації. За неявку без поважної причини йому погрожують відповідальністю. Однак, як розповіла родина моряка, про нього вже пів року немає жодних звісток. Михайло був кухарем на флагмані Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва".

"Повістка може бути для нього ще одним промінцем надії", — розповіли друзі Михайла про реакцію мами на отримання повістки.

Зазначається, що юридично Михайло досі проходить строкову службу. Те, що юридично він вважається безвісти зниклим, чиновники у військкоматі можуть і не знати. Тому журналістам вони сказали, що помилково могли надіслати повістку Михайлу.

Як розповів один із друзів безвісти зниклого, Михайло пішов в армію, бо вирішити "альтернативним шляхом" питання призову він не міг. До строкової служби в армії Михайло працював за професією — оглядав вагони на станції для сортування. Усі друзі відмовляли Михайла від служби, але мама сказала, що це вчинок справжнього чоловіка.

Після знищення корабля силами ЗСУ, Михайла ніхто не бачив. Ті, хто вижив, казали, що бачили кока перед вибухом. Він йшов на склад із їжею, після чого його ніхто не бачив. Офіційно в Міноборони РФ визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблими. 396 військових нібито евакуйовано.

Нагадаємо, севастопольський суд визнав загиблими моряків із ракетного крейсера "Москва". За версією Міноборони, загинуло 17 людей.

Раніше повідомлялося, що американський розвідувальний літак допоміг Україні знищити крейсер "Москва".