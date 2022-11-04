Російський суд у Севастополі визнав загиблими моряків із потопленого ракетного крейсера "Москва"

За версією російського Міністерства оборони, на крейсері "Москва" нібито загинули лише один моряк, ще 27 зникли безвісти.

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Суд у Севастополі визнав загиблими моряків із крейсера "Москва". Так, було визнано загиблими 17 людей із військової частини, в якій служили моряки з цього судна. Про це повідомило "Агентство" у Telegram.

Повідомляється, що заявниками є командир військової частини 42948 — частини крейсера "Москва", а також батьки загиблих військових. Суд розглянув 16 справ у період із червня по серпень, а потім ще одну у вересні. У 12 справах рішення вже набуло чинності.

Також у повідомленні йдеться, що серед позивачів є і батько моряка Єгора Шкребця Дмитро Шкребець. Він підтвердив "Агентству", що його сина було визнано загиблим.

"Пройшли закриті суди за заявами батьків про визнання зниклих синів загиблими. Всі інші зниклі моряки, батьки яких такі заяви не писали, автоматично визначаються загиблими через 6 місяців", — написав він.

Нагадаємо, що за версією Міністерства оборони Росії на крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, нібито сталася пожежа, через що сталася детонація боєзаряду. Однак Україна повідомила, що судно атакували ЗСУ двома протикорабельними ракетами "Нептун".

Раніше Фокус повідомляв, що американський розвідувальний літак допоміг Україні знищити крейсер "Москва". За даними ЗМІ, американський Poseidon за три години до атаки стежив за точними переміщеннями флагмана Чорноморського флоту РФ.

Ще нагадаємо, що матерям терміновиків крейсера "Москва" запропонували визнати синів загиблими "через катастрофу". Військкомати РФ ретельно приховують факт влучення ракет у крейсер. Родичі загиблих одержують "повідомлення", де вказується, що тіло після "катастрофи" не знайшли.

Також повідомлялося, що крейсер "Москва", що затонув, отримав новий статус в Україні. Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО, всі сліди людської діяльності на дні Чорного моря у межах економічної діяльності нашої держави є власністю України.