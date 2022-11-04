Российский суд в Севастополе признал погибшими моряков с потопленного ракетного крейсера "Москва"

По версии российского Министерства обороны, на крейсере "Москва" якобы погиб лишь один моряк, еще 27 пропали без вести.

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Суд в Севастополе признал погибшими моряков с крейсера "Москва". Так, были признаны погибшими 17 человек из воинской части, в которой служили моряки с этого судна. Об этом сообщило "Агентство" в Telegram.

Сообщается, что заявителями являются командир войсковой части 42948 — части крейсера "Москва", а также родители погибших военных. Суд рассмотрел 16 дел в период с июня по август, а затем еще одно в сентябре. По 12 делам решение уже вступило в законную силу.

Также в сообщении говорится, что среди истцов есть и отец моряка Егора Шкребца Дмитрий Шкребец. Он подтвердил "Агентству", что его сын был признан погибшим.

"Прошли закрытые суды по заявлениям родителей о признании пропавших сыновей погибшими. Все остальные пропавшие моряки, родители которых такие заявления не писали, автоматически признаются погибшими по прошествии 6 месяцев", — написал он.

Напомним, что по версии Министерства обороны России на крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, якобы произошел пожар, из-за чего произошла детонация боезаряда. Однако Украина сообщила, что судно атаковали ВСУ двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

Ранее Фокус сообщал, что американский разведывательный самолет помог Украине уничтожить крейсер "Москва". По данным СМИ, американский Poseidon за три часа до атаки следил за точными перемещениями флагмана Черноморского флота РФ.

Еще напомним, что матерям срочников крейсера "Москва" предложили признать сыновей погибшими "из-за катастрофы". Военкоматы РФ тщательно скрывают факт попадания ракет в крейсер. Родственники погибших получают "извещения", где указывается, что тело после "катастрофы" не нашли.

Также сообщалось, что затонувший крейсер "Москва" получил новый статус в Украине. Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины.