В РФ прислали повестку "без вести пропавшему" моряку с крейсера "Москва", – росСМИ

Моряк, который проходил срочную службу на ракетном крейсере, получил повестку с угрозой понести ответственность за неявку.

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В российском Санкт-Петербурге военкомат прислал повестку семье Михаила Т. (имя изменено), который числится без вести пропавшим. Об этом сообщает "Фонтанка".

Военкомат просит прибыть Михаила для уточнения документов воинского учета по мобилизации. За неявку без уважительной причины ему грозят ответственностью. Однако как рассказала семья моряка, о нем уже полгода нет никаких известий. Михаил был поваром на флагмане Черноморского флота РФ ракетном крейсера "Москва".

"Пришедшая повестка может быть для нее еще одним лучиком надежды", — рассказали друзья Михаила о реакции мамы на получение повестки.

Отмечается, что юридически Михаил все еще проходит срочную службу. То, что юридически он числится без вести пропавшим, бюрократы в военкомате могут и не знать. Поэтому журналистам они сказали, что по ошибке могли выслать повестку Михаилу.

Как рассказал один из друзей без вести пропавшего, Михаил пошел в армию так как решить "альтернативным путем" вопрос призыва он не мог. До срочной службы в армии Михаил работал по профессии — осматривал вагоны на сортировочной станции. Все друзья отговаривали Михаила от службы, но мама сказала, что это поступок настоящего мужчины.

После уничтожения корабля силами ВСУ, Михаила никто не видел. Те, кто выжил говорили, что видели кока перед взрывом. Он шел на склад с едой, после этого его никто не видел. Официально в Минобороны РФ признали 27 пропавших без вести и 17 погибшими. 396 военных якобы эвакуированы.

Напомним, севастопольский суд признал погибшими моряков с ракетного крейсера "Москва". По версии Минобороны, погибло 17 человек.

Ранее сообщалось, что американский разведывательный самолет помог Украине уничтожить крейсер "Москва".