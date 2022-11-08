Збиралися у лютому: українська розвідка спростувала заяву Ірану про постачання БПЛА у РФ

Під час розбору Mohajer-6 виявили деталі для комплектування, які виготовлялися у лютому цього року. Також знайдено деталь українського виробництва.

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Іранські безпілотники збиралися в лютому 2022 року, а доставлялися в Росію пізніше. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба відомства.

Після розбору деталей іранського безпілотника Mohajer-6 розвідники дійшли висновку, що гвинт БПЛА виготовлений у лютому 2022 року. Також для доставки дронів потрібен був час, тому безпілотники надійшли до російської армії вже після повномасштабного вторгнення.

Більшість деталей, як заявив розвідник, родом із США. Також у ньому встановлено австрійський двигун, китайський далекомір та японська камера. У БПЛА встановили іранську бомбу.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі", — розповів представник розвідки.

Також наголошується, що розвідники встановили деталь та серійний номер деталі, яка виготовлена в Україні. Усі деталі отримали західні партнери.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що вони поставили Росії дрони, але це робили до повномасштабного вторгнення. Також у МЗС Ірану чекають документи, що підтверджують застосування дронів-камікадзе проти українських об'єктів.

Повідомлялося, що РФ досягла угоди з Іраном на постачання балістичних ракет. Вони поставлятимуться до окупованого Криму та портів Каспійського моря.