Собирались в феврале: украинская разведка опровергла заявление Ирана о поставках БПЛА в РФ

При разборе Mohajer-6 были обнаружены комплектующие, которые производились в феврале этого года. Также была найдена деталь украинского производства.

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Иранские беспилотники собирались в феврале 2022 года, а доставлялись в РФ позднее. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины в эфире телемарафона, передает пресс-служба ведомства.

После разбора деталей иранского беспилотника Mohajer-6 разведчики пришли к выводу, что винт БПЛА был изготовлен в феврале 2022. Также для доставки дронов нужно было время, поэтому беспилотники поступили в российскую армию уже после полномасштабного вторжения.

Большинство комплектующих, как заявил разведчик, родом из США. Также в нем установлен австрийский двигатель, китайский дальномер и японская камера. В БПЛА установили иранскую бомбу.

"Никаких российских элементов мы тут не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси", — рассказал представитель разведки.

Также отмечается, что разведчики установили деталь и серийный номер детали, которая была изготовлена в Украине. Все детали получили западные партнеры.

Напомним, в Иране заявили, что они поставили России дроны, но делали это до полномасштабного вторжения. Также в МИД Ирана ждут документов, подтверждающих применение дронов-камикадзе против украинских объектов.

Сообщалось, что РФ достигла соглашения с Ираном на поставку баллистических ракет. Они будут поставляться в оккупированный Крым и на порты Каспийского моря.