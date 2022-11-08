Російський Су-25 на Донбасі відпрацював по своїх позиціях, – командування ЗСУ

Ворожі сили 12 разів застосовували авіацію за добу, проте одна з атак припала на позиції армії РФ.

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Штурмовик Су-25 російських військ на Донбасі відпрацював по своїх позиціях на Донецькому напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Черевий в етері телемарафону, передає "РБК-Україна".

Минулої доби окупанти 12 разів застосовували авіацію. Одна з атак була по своїх ж.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Щоправда, один раз вони застосували Су-25 — випустили за своїми позиціями ракети", — заявив Череватий.

Також спікер ЗСУ зазначив, що російські війська продовжують зазнавати величезних втрат на трьох напрямках:

Бахмут

Авдіївка

Вугледар

Цим ділянки фронту є епіцентром війни, де йдуть найжорстокіші та найкривавіші бої. ЗС РФ ведуть вогонь з усього, що є, але насамперед із артилерії, реактивної артилерії та авіації.

Нагадаємо, у Міноборони РФ спростовують заяву морпіхів про високі втрати в районі Вугледару. Там заявляють, що 155 бригада втратила лише 1% бійців.

Також повідомлялося, що у районі Сватового у полон здалося 20 російських мобілізованих солдатів. Вони ухвалили рішення про полон через командування, яке кинуло їх на забій.