Российский Су-25 на Донбассе отработал по своим же, – командование ВСУ

Вражеские силы 12 раз применяли авиацию за сутки, однако одна из атак пришлась на позиции армии РФ.

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Штурмовик Су-25 российских войск на Донбассе отработал по своим же на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

За минувшие сутки оккупанты 12 раз применяли авиацию. Одна из атак была по своим же.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, один раз они применили Су-25 — выпустили по своим позициям ракеты", — заявил Череватый.

Также спикер ВСУ отметил, что российские войска продолжают нести огромные потери на трех направлениях:

Бахмут

Авдеевка

Угледар

Этим участки фронта являются эпицентром войны, где идут самые жестокие и кровавые бои. ВС РФ ведут огонь из всего, что есть, но в первую очередь из артиллерии, реактивной артиллерии и авиации.

Напомним, в Минобороны РФ опровергают заявление морпехов о высоких потерях в районе Угледара. Там заявляют, что 155-я бригада потеряла лишь 1% бойцов.

Также сообщалось, что в районе Сватово в плен сдалось 20 российских мобилизованных солдат. Они приняли решение о плене из-за командования, которое бросило их на убой.