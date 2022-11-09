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ДТП зі Стремоусовим: окупанти стверджують, що постраждали ще 2 особи

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В аварії на Херсонщині зіткнулося три машини

Лікарі у захопленій Херсонській області офіційно підтвердили смерть колаборанта. За даними так званого "МОЗ" в ДТП зіткнулося три машини.

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Лікарі в окупованій Херсонській області офіційно підтвердили смерть так званого "заступника голови" захопленого регіону Кирила Стремоусова. Про це повідомляє "МОЗ" Херсонської області у своєму Telegram-каналі.

За даними окупантів, також постраждали ще двоє учасників аварії.

"Замглави Херсонської області Кирило Стремоусов потрапив у ДТП внаслідок зіткнення трьох машин. Кирило загинув, ще двоє учасників ДТП постраждали", –– йдеться у повідомленні проросійського відомства.

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"МОЗ" Херсонської області офіційно підтвердило загибель Стремоусова

Так званий "міністр охорони здоров'я" Херсонської області Вадим Ільмієв наголосив, що постраждалі у ДТП отримають усе необхідне лікування.

Їхні імена не уточнюються.

Нагадаємо, російські пабліки сьогодні, 9 листопада, близько 15:00 написали про те, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. У телеграм-каналі колаборанта остання публікація вийшла о 7:48 ранку, в ній він розповідав про ситуацію в окупованій Херсонській області.

Пізніше так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо офіційно підтвердив загибель "заступника". Він розповів, що у Стремоусова п'ятеро дітей і очікується шоста дитина.

Фокус також писав про те, чим "прославився" херсонський колаборант. У його "послужному списку" — організація проросійських мітингів у Херсоні, допомога окупантам та участь у псевдореферендумі.