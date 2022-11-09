ДТП со Стремоусовым: оккупанты утверждают, что пострадали еще 2 человека

Врачи в захваченной Херсонской области официально подтвердили смерть коллаборанта. По данным так называемого "Минздрава" в ДТП столкнулось три машины.

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Врачи в оккупированной Херсонской области официально подтвердили смерть так называемого "замглавы" захваченного региона Кирилла Стремоусова. Об этом сообщает "Минздрав" Херсонской области в своем Telegram-канале.

По данным оккупантов, также пострадали еще два участника аварии.

"Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб, еще два участника ДТП пострадали", –– говорится в сообщении пророссийского ведомства.

[ + – ] "Минздрав" Херсонской области официально подтвердил гибель Стремоусова

Так называемый "министр здравоохранения" Херсонской области Вадим Ильмиев подчеркнул, что пострадавшие в ДТП получат все необходимое лечение.

Их имена не уточняются.

Напомним, российские паблики сегодня, 9 ноября, около 15:00 написали о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. В телеграм-канале коллаборанта последняя публикация вышла в 7:48 утра, в ней он рассказывал о ситуации в оккупированной Херсонской области.

Позже так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо официально подтвердил гибель своего "заместителя". Он рассказал, что у Стремоусова пятеро детей и ожидается шестой ребенок.

Фокус также писал о том, чем "прославился" херсонской коллаборант. В его "послужном списке" — организация пророссийских митингов в Херсоне, пособничество оккупантам и участие в псевдореферендуме.