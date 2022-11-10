Є способи подолати: "Лінія Вагнера" не завадить наступу ЗСУ, – Генштаб

Нині українські військові аналізують, як краще долати загородження, які споруджують окупанти у Луганській та Херсонській областях.

Related video

Російські спроби спорудити інженерні загородження не завадять просуванню української армії. Про це повідомляє АрміяInform.

Як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, історія воєн показує, що на кожну зброю є свій спосіб протидії. Україна має засоби подолання мінно-вибухових загороджень, які передали міжнародні партнери.

"Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. … Можу вам з упевненістю сказати: підійдемо — подолаємо", — наголосив Громов.

Українські військові докладно вивчать як найкраще долати укріплення окупантів. Додамо, з початку минулого місяця почали з'являтися відомості, що ЗС РФ почали споруджувати зуби дракона та інші загородження в тилу. Самі пропагандисти показали їх будівництво на Луганщині, які прозвали "Лінією Вагнера", а потім з'явилися супутникові знімки таких же укріплень у Херсонській області на лівому березі Дніпра.

[ + – ] "Зуби дракона" у Луганській області

Нагадаємо, споруджувати укріплення окупанти розпочали в районі Грабова Луганської області. Вони покликані зупиняти ворога.

Також з'явились супутникові зображення трьох ліній оборони за Херсоном.