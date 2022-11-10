Есть способы преодолеть: "Линия Вагнера" не помешает наступлению ВСУ, – Генштаб

Ныне украинские военные анализируют, как лучше преодолевать заграждения, которые сооружают оккупанту в Луганской и Херсонской областях.

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Российские попытки соорудить инженерные заграждения не помешают продвижению украинской армии. Об этом сообщает АрміяInform.

Как заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, история войн показывает, что на каждое оружие есть свой способ противодействия. У Украины есть средства преодоления минно-взрывных заграждений, которые передали международные партнеры.

"Инженерные заграждения преследуют цель остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. … Могу вам с уверенностью сказать: подойдем — преодолеем", — подчеркнул Громов.

Украинские военные подробно изучат как лучше преодолевать укрепления оккупантов. Добавим, с начала прошлого месяца стали появляться сведения, что ВС РФ начали сооружать "зубы дракона" и другие заграждения в тылу. Сами пропагандисты показали их строительство в Луганской области, которые прозвали "Линией Вагнера", а затем появились спутниковые снимки таких же укреплений в Херсонской области на левом берегу Днепра.

[ + – ] "Зубы дракона" в Луганской области

Напомним, сооружать укрепления оккупанты начали в районе Грабова Луганской области. Они призваны останавливать врага.

Также появились спутниковые изображения трех линий обороны за Херсоном.