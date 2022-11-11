Stinger на колесах: у чому особливості ЗРК Avenger, які отримають ЗСУ (фото)

Українська армія отримає 4 установки, залп яких складається із 32 ракет для Stinger. "Месники" зможуть захищати об'єкти критичної інфраструктури.

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Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть мобільні зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник). Про це повідомив на брифінг радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Україна отримає чотири ЗРК малої дальності Avenger на базі позашляховиків "Хамві". Установки дозволяє захистити об'єкти критичної інфраструктури він навали іранських дронів Shahed-136. Крім того, ЗСУ отримають боєприпаси до артилерії та ППО, а також низку іншого озброєння.

У чому особливості ЗРК Avenger?

Зенітно-ракетний комплекс складається з двох башт по чотири пускові установки ракет Stinger, кулеметом калібру 50, а наводитись на цілі Avenger буде за допомогою інфрачервоною камерою, оптичним прицілом та лазерним далекоміром. Завдяки уніфікації ЗРК може отримувати сигнали від американських радарів AN/MPQ-64 Sentinel, які також є у ЗСУ.

Як пише The War Zone, враховуючи повітряну загрозу, "Месники" будуть ефективними з огляду на їх мобільність. Українські військові мають багатий досвід використання ПЗРК Stinger, тому освоїти нове озброєння не стане проблемою. Щобільше, ракети до комплексу поставляються у пускових установках того ж таки Stinger. За потреби їх можна буде дістати та вести стрілянину з плеча.

[ + – ] Заряджання ЗРК Avenger

Також відомо, що США використовують ЗРК Avenger використовують для оборони повітряного простору над Вашингтоном та важливими державними об'єктами.

Для України існує реальна загроза нових ракетних обстрілів, якщо РФ вдасться домовитися з Іраном на постачання балістичних ракет. Зрештою, Україна може отримати західні системи ППО великої дальності.

Нагадаємо, США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Про постачання ЗРК Avenger почали говорити сенатори ще наприкінці липня.