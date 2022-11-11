Stinger на колесах: в чем особенности ЗРК Avenger, которые получат ВСУ (фото)

Украинская армия получит 4 установки, залп которых состоит из 32 ракет для Stinger. "Мстители" смогут защищать объекты критической инфраструктуры.

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Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, в который войдут мобильные зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель). Об этом сообщил на брифинг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Украина получит 4 ЗРК малой дальности Avenger на базе внедорожников "Хамви". Установки позволяет защитить объекты критической инфраструктуры он навалы иранских дронов Shahed-136. Помимо этого ВСУ получат боеприпасы к артиллерии и ПВО, а также ряд другого вооружения.

В чем особенности ЗРК Avenger?

Зенитно-ракетный комплекс состоит из двух башен по четыре пусковых установки ракет Stinger, пулеметом калибра .50, а наводиться на цели Avenger будет при помощи инфракрасной камерой, оптическим прицелом и лазерным дальномером. Благодаря унификации, ЗРК может получать сигналы от американских радаров AN/MPQ-64 Sentinel, которые также есть в ВСУ.

Как пишет The War Zone, учитывая воздушную угрозу, "Мстители" будут эффективны, учитывая их мобильность. Украинские военные имеют богатый опыт в использовании ПЗРК Stinger, поэтому освоить новое вооружение не станет проблемой. Более того, ракеты к комплексу поставляются в пусковых установках все того же Stinger. При необходимости их можно будет достать и вести стрельбу с плеча.

[ + – ] Зарядка ЗРК Avenger

Также известно, что США используют ЗРК Avenger используют для обороны воздушного пространства над Вашингтоном и важными государственными объектами.

Для Украины существует реальная угроза новых ракетных обстрелов, если РФ удастся договориться с Ираном на поставки баллистических ракет. В конечном итоге Украина может получить западные системы ПВО большой дальности.

Напомним, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. О поставках ЗРК Avenger начали говорить сенаторы еще в конце июля.