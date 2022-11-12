ЗСУ швидко завершать визволення правого берега Херсонської області, — ISW

На думку експертів, успіхи ЗСУ на південному напрямку свідчать про те, що російські сили повністю підуть із правого берега Дніпра.

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Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

У повідомленні йдеться, що на захід від Дніпра все ще залишається кілька російських військ. Передбачається, що частина військовослужбовців РФ може залишитися правому березі, щоб вести партизанську діяльність.

За даними аналітиків, виведення армії Російської Федерації із західної частини Херсонської області тривало близько трьох днів. В результаті через Дніпро було переправлено близько 20 тисяч російських військових та 3500 одиниць військової техніки.

"Українські сили швидко завершать звільнення будь-яких районів, які ще не підконтрольні їм", — вважають автори публікації.

Експерти звертають увагу на те, що окупанти активно готують кілька ліній оборони на лівому березі Дніпра. На їхню думку, найближчим часом армія РФ буде зайнята зміцненням своїх позицій на півдні.

В ISW також відзначили успіхи ЗСУ у звільненні територій Херсонської області. Серед неокупованих населених пунктів наголошують Киселівка та Чорнобаївка, які були критично важливими точками для сил РФ.

Крім того, ЗСУ вдалося просунутися на південному напрямку вздовж трас Т1505 та Р47. Внаслідок цього українські сили взяли контроль над населеними пунктами Лиман, Інгулець, Тягинці та Берислав.

Попри масштаби контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку, в ISW вирішили заздалегідь позначити правий берег Дніпра як звільнені території. На думку аналітиків, українські війська поступово завершують окупацію цієї ділянки.

"Найближчими днями українські сили продовжуватимуть просуватися основними дорогами у напрямку Дніпра та звільняти додаткові населені пункти", — прогнозують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що на думку експертів з ISW, Збройні сили України не зупинятимуть свого контрнаступу в зимовий період. Вони також припустили, що з настанням холодів у російських військовослужбовців можуть виникнути проблеми через неякісне спорядження.

Також Фокус писав, що російські військові продовжують будувати укріплення на лівому березі Дніпра. Зокрема, окупанти окопуються у Новій Каховці.