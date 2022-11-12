ВСУ быстро завершат освобождение правого берега Херсонской области, - ISW

По мнению экспертов, успехи ВСУ на южном направлении говорят о том, что российские силы полностью уйдут из правого берега Днепра.

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Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты на Херсонском направлении. В Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

В сообщении говорится, что к западу от Днепра все еще остается некоторое количество российских войск. Предполагается, что часть военнослужащих РФ может остаться на правом берегу, чтобы вести партизанскую деятельность.

По данным аналитиков вывод армии Российской Федерации из западной части Херсонской области длился около трех дней. В результате через Днепр были переправлены около 20 тысяч российских военных и 3500 единиц военной техники.

"Украинские силы быстро завершат освобождение любых районов, которые еще им не подконтрольны", — считают авторы публикации.

Эксперты обращают внимание на то, что оккупанты активно готовят несколько линий обороны на левом берегу Днепра. По их мнению, в ближайшее время армия РФ будет занята укреплением своих позиции на юге.

В ISW также отметили успехи ВСУ в освобождении территорий Херсонской области. Среди неоккупированных населенных пунктов отмечают Киселевку и Чернобаевку, которые были критически важными точками для сил РФ.

Кроме того, ВСУ удалось продвинуться на южном направлении вдоль трасс Т1505 и Р47. В результате украинские силы взяли контроль над населенными пунктами Лиман, Ингулец, Тягинцы и Берислав.

Взирая на масштабы контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, в ISW решили заранее обозначить правый берег Днепра как освобожденные территории. По мнению аналитиков украинские войска постепенно завершают оккупацию данного участка.

"В ближайшие дни украинские силы будут продолжать продвигаться по основным дорогам в направлении Днепра и освобождать дополнительные населенные пункты", — прогнозируют в Институте изучения войны.

Напомним, что по мнению экспертов из ISW, Вооруженные силы Украины не будут останавливать свое контрнаступление в зимний период. Они также предположили, что с наступлением холодов у российских военнослужащих могут возникнуть проблемы из-за некачественного снаряжения.

Также Фокус писал о том, что российские военные продолжают строить укрепления на левом берегу Днепра. В частности, оккупанты окапываются в Новой Каховке.