США готують новий пакет військової допомоги для України: що відомо

Радник президента США з нацбезпеки Салліван запевнив, що вже веде консультації з Конгресом для надання ЗСУ матеріальної та технічної допомоги на 2023 рік.

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США готуються протягом найближчих двох тижнів передати Україні новий пакет допомоги для ЗСУ. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

"Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким же графіком і приблизно таким же масштабом", — сказав Салліван.

За його словами, про послаблення підтримки України в США не йдеться.

Радник президента США з нацбезпеки також наголосив, що консультується з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів для України вже наступного року.

Зауважимо, що Джейк Салліван не назвав конкретний перелік озброєння чи іншої матеріальної допомоги, яка увійде до нового пакету допомоги Збройним силам України.

Раніше Фокус писав, що найближчим часом Україна отримає від США новий транш військової допомоги у розмірі 725 млн доларів. За інформацією редакції Reuters, до чергового пакету допомоги для України увійдуть боєприпаси та армійські всюдиходи Humvee.

Крім того, на початку вересня стало відомо, що Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Тоді Блінкен запевнив, що Збройні сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону.