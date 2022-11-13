США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что известно

Советник президента США по нацбезопасности Салливан заверил, что уже ведет консультации с Конгрессом для предоставления ВСУ материальной и технической помощи на 2023-й год.

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США готовятся в течении ближайших двух недель передать Украине новый пакет помощи для ВСУ. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Мы стабильно оказываем помощь в сфере безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В течение следующих двух недель будет еще один по примерно такому же графику и примерно такому же масштабу", — сказал Салливан.

По его словам, речи об ослаблении поддержки Украины в США не идет.

Советник президента США по нацбезопасности также подчеркнул, что консультируется с Конгрессом по поводу получения дополнительных ресурсов для Украины уже на следующий год.

Заметим, что Джейк Салливан не назвал конкретный перечень вооружения или иной материальной помощи, которая войдет в новый пакет помощи Вооруженным силам Украины.

Ранее Фокус писал, что в ближайшее время Украина получит от США новый транш военной помощи в размере 725 млн. долларов. По информации редакции Reuters, в очередной пакет помощи для Украины войдут боеприпасы и армейские вездеходы Humvee.

Кроме того в начале сентября стало известно, что Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран. Тогда Блинкен заверил, что Вооруженные силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона.