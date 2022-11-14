Пробивати укріплення: навіщо ЗС РФ використовують сталінські гаубиці Д-1

План РФ застосовувати радянські гаубиці може провалитися завдяки українській контрбатарейній стрільбі. На озброєнні ЗСУ є артилерія з дальністю до 40+ км, тоді як Д-1 б'ють лише на 12 км.

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Російські війська розконсервували радянські гаубиці Д-1, які застосовувалися ще за часів Другої Світової війни. Вони використовуються для знищення українських укріплень. Про це повідомляє Defense Express.

Армія РФ повертає на поле бою "сталінські" гаубиці та іншу раритетну техніку, яким по 70-80 років. На початку листопада пропагандист Владлен Татарський опублікував відео застосування гаубиці Д-1 військами РФ. Він заявив, що попри вік засобів, Д-1 застосовують за наведенням коптера.

Як пишуть у виданні, використання гаубиці Д-1 виправдовується бажанням знищувати опорні пункти. Одразу кілька джерел підтвердили цю інформацію. Водночас автори також згадали, що у Другій світовій війні також використали Д-1 для знищення укріплених оборонних позицій та районів ворога.

Водночас постає питання живучості таких розрахунків. Гаубиця здатна стріляти на 12,39 км, що ставить її під загрозу українських САУ та гаубиць з дальністю стрільби 40+ кілометрів. Потрібно часто змінювати позиції або досить швидко Д-1 знищать. Також гаубиця не відрізняється високою скорострільністю, вона становить лише 3-4 постріли на хвилину.

Нагадаємо, українські військові використовують легкі британські гаубиці L119 проти ЗС РФ. За добу розрахунок може завдати до 150-200 вогневих уражень.

Раніше у ЗСУ заявили, що вони використовують усе доступне озброєння для поразки військ РФ. Зокрема радянські зразки зброї.