Не мають права іржавіти на складах: командувач артилерії про старе озброєння у ЗСУ

На складах в Україні зберігається різна зброя часів Другої світової війни та повоєнного періоду. Її відновлюють та повертають у стрій ЗСУ, щоб бити окупантів.

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Українські артилеристи застосовують старі зразки на кшталт зенітних комплексів С-60 та гаубиці М-46. Командувач артилерією ЗСУ полковник Сергій Баранов в інтерв'ю Defense Express пояснив, чому так відбувається.

За словами полковника, навіть артилерійське озброєння, що морально застаріло, не має права іржавіти на складах в умовах повномасштабної війни. Артилерія часів Другої світової і наступного повоєнного ворога проходить відновлення і встає у стрій української армії для знищення ворога.

[ + – ] Установка С-60

Журналісти навели приклад зенітного комплексу С-60, який встановлюють на шасі вантажівок для роботи по наземних і повітряних цілях. Вони запитали, чи будуть й надалі "реінкарнувати" старі артсистеми.

"У нас зберігалися великі запаси боєприпасів до кількох типів такої "арти", і ми відновили застосування зокрема 130-мм гармат М-46, які дієво підтримують наступальні й оборонні дії піхоти", — розповів Баранов.

Зазначимо, у мережі з'явилися фото міномета М-240, який застосовують бійці ЗСУ. Міномет виготовлявся у 1950-х роках і після кожного пострілу його треба перезаряджати. Маса міни складає 130 кг.

Нагадаємо, Швеція може передати Україні 12 САУ Archer, які мають високий рівень автоматизації.

Раніше у ЗМІ писали, що в ЗСУ з'явилася перевага над ЗС РФ на півдні України в артилерії.