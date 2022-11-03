Не имеют права ржаветь на складах: командующий артиллерии о старом вооружении в ВСУ

На складах в Украине хранится различное оружие времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Его восстанавливают и возвращают в строй ВСУ, чтобы бить оккупантов.

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Украинские артиллеристы применяют старые образцы по типу зенитных комплексов С-60 и гаубицы М-46. Командующий артиллерией ВСУ полковник Сергей Баранов в интервью Defense Express объяснил, почему так происходит.

По словам полковника, даже морально устаревшее артиллерийское вооружение не имеет права ржаветь на складах в условиях полномасштабной войны. Артиллерия времен Второй мировой и последующего послевоенного врага проходит восстановление и встает в строй украинской армии для уничтожения врага.

[ + – ] Установка С-60

Журналисты привели пример зенитного комплекса С-60, который устанавливают на шасси грузовиков для работы по наземным и воздушным целям. Они спросили, будут ли и в дальнейшем "реинкарнировать" старые артсистемы.

"У нас хранились большие запасы боеприпасов к нескольким типам такой "арты", и мы возобновили применение в том числе и 130-мм пушек М-46, действенно поддерживающих наступательные и оборонительные действия пехоты", — рассказал Баранов.

Отметим, в сети появились фото миномета М-240, который применяют бойцы ВСУ. Миномет изготавливался в 1950-х годах и после каждого выстрела его нужно перезаряжать. Масса мины составляет 130 кг.

Напомним, Швеция может передать Украине 12 САУ Archer, которые обладают высоким уровнем автоматизации.

Ранее в СМИ писали, что у ВСУ появилось преимущество над ВС РФ на юге Украины в артиллерии.