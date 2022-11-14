Пробивать укрепления: зачем ВС РФ используют сталинские гаубицы Д-1

План РФ применять советские гаубицы может провалиться благодаря украинской контрбатарейной стрельбе. На вооружении ВСУ есть артиллерия с дальностью до 40+ км, в то время как Д-1 бьют всего на 12 км.

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Российские войска расконсервировали советские гаубицы Д-1, которые применялись еще во время Второй Мировой войны. Они применяются для уничтожения украинских укреплений. Об этом сообщает Defense Express.

Армия РФ возвращает на поле боя "сталинские" гаубицы и другую раритетную технику, которым по 70-80 лет. В начале ноября пропагандист Владлен Татарский опубликовал видео применения гаубицы Д-1 войсками РФ. Он заявил, что несмотря на возраст орудий, Д-1 применяют по наводке коптера.

Как пишут в издании, использование гаубицы Д-1 оправдывается желанием уничтожать опорные пункты. Сразу несколько источников подтвердили эту информацию. При этом авторы также упомянули, что во Второй мировой советы также использовали Д-1 для уничтожения укрепленных оборонных позиций и районов врага.

Вместе с тем возникает вопрос живучести таких расчетов. Гаубица способна вести стрельбу на 12,39 км, что ставит ее под угрозу украинских САУ и гаубиц с дальностью стрельбу 40+ километров. Нужно часто менять позиции или довольно быстро Д-1 будут уничтожены. При этом гаубица не отличается высокой скорострельностью, она составляет всего 3-4 выстрела в минуту.

Напомним, украинские военные используют легкие британские гаубицы L119 против ВС РФ. За сутки расчет может нанести до 150-200 огневых поражений.

Ранее в ВСУ заявили, что они используют все доступное вооружение для поражения войск РФ. В том числе советские образцы оружия.