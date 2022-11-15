Українські військові використовують чеські станкові гранатомети HGL-9 (фото)

Чеська версія радянського СПГ-9 поставляється з оптичним прицілом, а також має більшу початкову швидкість польоту гранати.

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Бійці Збройних сил отримали на озброєння чеську версію станкового гранатомета СПГ-9. Про це повідомляє телеграм-канал "НІП Тиск".

Один з учасників спільноти надіслав фото чеського 73-мм безвідкотного гранатомета HGL-9. Цікаво, що дата його виробництва — 2022 рік. По суті HGL-9 — це чеська версія гранатомета СПГ-9 "Спис"

[ + – ] Безвідкотний гранатомет HGL-9

HGL-9 виробляє чеська компанія STV Group. Основні характеристики верстатного гранатомета:

калібр — 73 мм;

вага — 50,5 кг;

довжина гранатомета — 2 100 мм (2 110 мм у СПГ-9);

початкова швидкість польоту — 435 метрів на секунду (316 у СПГ-9);

ефективна дальність стрільби — 800 метрів (у СПГ-9 також);

скорострільність — 4 постріли за хвилину (до 6 пострілів у СПГ-9).

Також до гранатомета поставляється оптичний приціл SGL 9MA з 4,2-кратним збільшенням.

Нагадаємо, в МЗС Чехії заявили, що вони й надалі постачатимуть Україні зброю і боєприпаси.

Раніше чеські волонтери купили для ЗСУ танк Т-72 Avenger. Менш ніж за місяць вдалося зібрати 1,22 млн євро.