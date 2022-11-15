Українські військові використовують чеські станкові гранатомети HGL-9 (фото)
Чеська версія радянського СПГ-9 поставляється з оптичним прицілом, а також має більшу початкову швидкість польоту гранати.
Бійці Збройних сил отримали на озброєння чеську версію станкового гранатомета СПГ-9. Про це повідомляє телеграм-канал "НІП Тиск".
Один з учасників спільноти надіслав фото чеського 73-мм безвідкотного гранатомета HGL-9. Цікаво, що дата його виробництва — 2022 рік. По суті HGL-9 — це чеська версія гранатомета СПГ-9 "Спис"
HGL-9 виробляє чеська компанія STV Group. Основні характеристики верстатного гранатомета:
- калібр — 73 мм;
- вага — 50,5 кг;
- довжина гранатомета — 2 100 мм (2 110 мм у СПГ-9);
- початкова швидкість польоту — 435 метрів на секунду (316 у СПГ-9);
- ефективна дальність стрільби — 800 метрів (у СПГ-9 також);
- скорострільність — 4 постріли за хвилину (до 6 пострілів у СПГ-9).
Також до гранатомета поставляється оптичний приціл SGL 9MA з 4,2-кратним збільшенням.
Нагадаємо, в МЗС Чехії заявили, що вони й надалі постачатимуть Україні зброю і боєприпаси.
Раніше чеські волонтери купили для ЗСУ танк Т-72 Avenger. Менш ніж за місяць вдалося зібрати 1,22 млн євро.