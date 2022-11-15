Украинские военные используют чешские станковые гранатометы HGL-9 (фото)

Чешская версия советского СПГ-9 поставляется с оптическим прицелом, а также обладает большей начальной скоростью полета гранаты.

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Бойцы Вооруженных сил получили на вооружение чешскую версию станкового гранатомета СПГ-9. Об этом сообщает телеграм-канал "НІП Тиск".

Один из участников сообщества прислал фотографии чешского 73-мм безоткатного гранатомета HGL-9. Примечательно, что дата его производства 2022 год. По сути HGL-9 — это чешская версия гранатомета СПГ-9 "Копье"

[ + – ] Безоткатный гранатомет HGL-9

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HGL-9 производит чешская компания STV Group. Основные характеристики станкового гранатомета:

калибр — 73 мм

вес — 50,5 кг

длина гранатомета — 2100 мм (2110 мм у СПГ-9)

начальная скорость полета — 435 метров в секунду (316 у СПГ-9)

эффективная дальность стрельбы — 800 метров (у СПГ-9 также)

скорострельность — 4 выстрела в минуту (до 6 выстрелов у СПГ-9)

Также к гранатомету поставляется оптический прицел SGL 9MA с 4,2 кратным увеличением.

Напомним, в МИД Чехии заявили, что они и дальше будут поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Ранее чешские волонтеры купили для ВСУ танк Т-72 Avenger. Менее чем за месяц удалось собрать 1,22 млн евро.