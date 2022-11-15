Байден попросив у Конгресу для України додаткові $37,7 млрд: на що їх витратить

Більшість фінансів має надійти для підтримки Збройних сил України. Однак не всі політики в американському Конгресі з цим погоджуються.

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Білий дім запросив у Конгресу додаткові $37,7 млрд для допомоги Україні. З відповідним проханням до конгресменів звернувся президент США Джо Байден.

За його словами, масивне вливання готівки могло б допомогти підтримати Україну, оскільки російські війська зазнають втрат на полі бою під час свого дев'ятимісячного вторгнення.

На що Джо Байден просить виділити гроші для України

Вже відомо, що $21,7 млрд із запитуваної американським президентом суми буде направлено на матеріально-технічну допомогу Збройним силам України.

А $14,5 млрд підуть на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду.

$900 млн буде використано на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США.

$626 млн виділять на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів.

До речі, не всі політики в Конгресі поставилися до такого прохання Байдена з розумінням.

Директорка Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг заперечила, що понад три чверті із 40 мільярдів доларів, затверджених Конгресом раніше цього року для України, вже виплачено або виділено.

Нагадаємо, США готуються протягом найближчих двох тижнів передати Україні новий пакет допомоги для ЗСУ. Радник президента США з нацбезпеки Салліван запевнив, що вже веде консультації з Конгресом для надання ЗСУ матеріальної і технічної допомоги на 2023 рік.

Раніше Фокус писав, що найближчим часом Україна отримає від США новий транш військової допомоги в розмірі 725 млн доларів. За інформацією редакції Reuters, до чергового пакету допомоги для України увійдуть боєприпаси й армійські всюдиходи Humvee.