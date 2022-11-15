Байден попросил у Конгресса для Украины дополнительные $37,7 млрд: на что их потратят

Большая часть финансов должна будет поступить для поддержки Вооруженных сил Украины. Однако не все политики в американском Конгрессе с этим согласны.

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Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $37,7 млрд для помощи Украине. С соответствующей просьбой к конгрессменам обратился президент США Джо Байден.

По его словам, массивное вливание наличных могло бы помочь поддержать Украину, поскольку российские войска несут потери на поле боя во время своего девятимесячного вторжения.

На что Джо Байден просит выделить деньги для Украины

Уже известно, что $21,7 млрд из запрашиваемой американским президентом суммы будут направлены на материально-техническую помощь Вооруженным силам Украины.

А $14,5 млрд пойдут на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства.

$900 млн будут использованы на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев.

$626 млн выделят на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического резерва нефти и нефтепродуктов.

К слову, не все политики в Конгрессе отнеслись к такой просьбе Байдена с пониманием.

Директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг возразила, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом ранее в этом году для Украины, уже выплачено или выделено.

Напомним, США готовятся в течении ближайших двух недель передать Украине новый пакет помощи для ВСУ. Советник президента США по нацбезопасности Салливан заверил, что уже ведет консультации с Конгрессом для предоставления ВСУ материальной и технической помощи на 2023-й год.

Ранее Фокус писал, что в ближайшее время Украина получит от США новый транш военной помощи в размере 725 млн. долларов. По информации редакции Reuters, в очередной пакет помощи для Украины войдут боеприпасы и армейские вездеходы Humvee.