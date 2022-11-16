ЗС РФ кинули рідкісну машину керування вогнем артилерії під час відступу з Херсона (фото)

1В119 "Реостат" дозволяє коригувати вогонь на самохідних артустановках "Нона", які є в українській армії.

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Російські війська під час відступу з правого берега Херсонської області кинули рідкісну машину 1В119 "Реостат", яка керує вогнем артилерії. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Окупанти покинули 1В119 "Реостат" у Херсонській області. Це рідкісні машини, які переважно використовують частини ПДВ у російській армії. "Реостат" потрібний для наведення 120-мм САУ 2С9 "Нона". У машині встановлений польовий телефон ТА-57, прилад керування вогнем ПУО-9, танкова навігаційна апаратура ТНА-4 та інше важливе обладнання.

[ + – ] Установка "Реостата"

Як пише Defense Express, за часів Радянського союзу було виготовлено 60 машин, які після нього залишилися в РФ. Їх розділили між 7-ю десантно-штурмовою та 76-ою повітряно-десантною дивізіями. Нині російські війська втратили 7 машин, із яких 5 стали трофеями ЗСУ.

До повномасштабного вторгнення РФ в українській арії було близько 50 САУ "Нона". Якщо хоча б 4 стали в дію ЗСУ, то їх можуть використовувати за прямим призначенням — керувати вогнем по російських військах.

Нагадаємо, ЗСУ затрофеїли Т-62 1967 року випуску без додаткового бронювання. Однак на нього встановили мангал на дах.

Раніше українські військові захопили Т-90А, який також було кинуто ЗС РФ у Херсонській області. Цікаво, що буксирував його також трофейний Т-72Б3.