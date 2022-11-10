Пішли трофеї: український танк Т-72Б3 буксирує захоплений Т-90А (відео)

Бійці 28-ї механізованої бригади на трофейному Т-72Б3 взяли на буксир свіжозахоплений Т-90А або Т-90С.

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Після примусу російських окупантів ухвалити рішення про відхід із Херсона українські військові почали поповнювати арсенал зброї захопленої техніки. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

На опублікованому відео видно, як трофейний танк Т-72Б3 взяв на причіп новозахоплений Т-90. Як пише журналіст, це або базова версія Т-90А, або експортний варіант Т-90С. Отримали танк "російським ленд-лізом" бійці зі складу 29-ї механізованої бригади.

"Гарний трофей потрапив до наших воїнів біля села Посад-Покровське під Херсоном. Наступ українців продовжується, уславлені в РФ російські повітряно-десантні війська, зосереджені під Херсоном, кидають усе, що заважає втечі", — резюмує Бутусов.

Однак він зазначає, що місцевість у Херсонській області щільно замінована, тому це сповільнює українське просування.

Нагадаємо, за даними Oryx, з початку вторгнення ЗСУ захопили 500 російських танків.

Раніше повідомляли, що в РФ змінюють бронювання танка Т-72Б3 на досвіді вторгнення в Україну. Ворог посилює броню в масці зброї та над гусеницями.