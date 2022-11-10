Пошли трофеи: украинский танк Т-72Б3 буксирует захваченный Т-90А (видео)

Бойцы 28-й механизированной бригады на трофейном Т-72Б3 взял на буксир свежезахваченный Т-90А или Т-90С.

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После принуждения российских оккупантов принять решение об отходе с Херсона, украинские военные начали пополнять арсенал оружия захваченной техники. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

На опубликованном видео видно как трофейный танк Т-72Б3 взял на прицеп новозахваченный Т-90. Как пишет журналист, это либо базовая версия Т-90А либо же экспортный вариант Т-90С. Получили танк по "российскому ленд-лизу" бойцы из состава 29-й механизированной бригады.

"Хороший трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном. Наступление украинцев продолжается, прославленные в РФ российские воздушно-десантные войска, сосредоточенные под Херсоном, бросают все, что мешает бегству", — резюмирует Бутусов.

Однако он отмечает, что местность в Херсонской области плотно заминирована, поэтому это замедляет украинское продвижение.

Напомним, по данным Oryx, с начала вторжения ВСУ захватили 500 российских танков.

Ранее сообщали, что в РФ меняют бронирование танка Т-72Б3 на опыте вторжения в Украину. Враг усиливает броню в маске орудия и над гусеницами.