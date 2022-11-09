Украинские военные с начала вторжения затрофеили уже 500 российских танков, – Oryx

Бойцы ВСУ захватили практически все существующие танки и их модификации, которые есть на вооружении РФ. Самый технологичный из них — Т-90М "Прорыв".

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С 24 февраля украинские военные захватили ровно 500 танков российской армии. Об этом сообщает проект Oryx.

После начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 1450 танков, из которых 500 были захвачены. Как отмечают авторы, значительная часть танков служат украинской армии. Остальные пошли на детали или же их восстанавливают для дальнейшего ввода в строй.

ВСУ заполучали практически все существующие танки и модификации, которые есть у российской армии. В боях не были задействованы только Т-14 "Алмата". Бойцы украинской армии захватывали от самых старых Т-62 и Т-64А до самых последних модификаций Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". Последний считается самым технологичным танком семейства Т-90.

При этом стоит добавить, что проект Oryx добавляет в список только ту технику, которая попала на фото или видео. Поэтому реальные масштабы затрофееной техники могут быть еще больше.

Напомним, по данным Пентагона, Россия потеряла половину всех танков в ходе вторжения в Украину. Также для войны оккупанты задействовали 80% всех сухопутных сил.

19 сентября стало известно, что ВСУ впервые затрофеили танк Т-90М с комплексом "Накидка".