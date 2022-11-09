Россия потеряла половину всех танков в ходе вторжения в Украину, – Пентагон

В войне против нашей страны РФ задействовала более 80% сухопутных войск. За время вторжения израсходовано большая часть высокоточного оружия.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, потеряла половину всех танков, а также большую часть высокоточного оружия. Об этом сообщает CNN.

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Путин потерпел неудачу в ходе вторжения, Россия выйдет из войны слабее, чем в начале. С 24 февраля российская армия понесла "десятки тысяч потерь", что на порядок выше, чем потери СССР при вторжении в Афганистан.

"Возможно, они потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. В Украине увязло более 80% сухопутных войск. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны", — заявил Каль.

Чиновник подчеркнул, что Путин пытался уничтожить независимую суверенную демократическую Украину, но наша страна выстоит. Существует значительная двухпартийная поддержка украинского государства. Однако может измениться то, как выглядит эта поддержка, и какие военные потребности Украины будут в будущем.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля уничтожен 2801 танк. Данные актуальны на 9 ноября.

Напомним, ВСУ уничтожили "тюнингованый" танк ВС РФ с канализационными люками. Дополнительное бронирование не помогло.

Также сообщалось, что десантники 79-й бригады ДШВ эффективно уничтожают российскую бронетехнику. За время войны уничтожено более 30 единиц техники.