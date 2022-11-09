Росія втратила половину всіх танків під час вторгнення в Україну, – Пентагон

У війні проти нашої країни РФ задіяла понад 80% сухопутних військ. За час вторгнення витрачено більшу частину високоточної зброї.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, втратила половину всіх танків, а також більшу частину високоточної зброї. Про це повідомляє CNN.

Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що Путін зазнав невдачі під час вторгнення, Росія вийде з війни слабшою, ніж на початку. З 24 лютого російська армія зазнала "десятки тисяч втрат", що на порядок вище, ніж втрати СРСР під час вторгнення в Афганістан.

"Можливо, вони втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. В Україні загрузло понад 80% сухопутних військ. Вони витратили більшу частину своїх високоточних боєприпасів в Україні, а санкції та експортний контроль дуже ускладнюють відновлення їх збройних сил до того стану, якому вони були до війни", — заявив Каль.

Чиновник підкреслив, що Путін намагався знищити незалежну суверенну демократичну Україну, але наша країна вистоїть. Існує значна двопартійна підтримка української держави. Однак, може змінитися те, як виглядає ця підтримка, і які військові потреби України будуть у майбутньому.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого знищено 2 801 танк. Дані є актуальними станом на 9 листопада.

Нагадаємо, ЗСУ знищили "тюнінгований" танк ЗС РФ з каналізаційними люками. Додаткове бронювання не допомогло.

Також повідомлялося, що десантники 79-ї бригади ДШВ ефективно знищують російську бронетехніку. За час війни знищено понад 30 одиниць техніки.