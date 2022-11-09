Українські військові з початку вторгнення затрофеїли вже 500 російських танків, — Oryx

Бійці ЗСУ захопили практично всі наявні танки та їх модифікації, які є на озброєнні РФ. Найтехнологічніший з них — Т-90М "Прорив".

Related video

З 24 лютого українські військові захопили рівно 500 танків російської армії. Про це повідомляє проєкт Oryx.

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1 450 танків, з яких 500 було захоплено. Як зазначають автори, значна частина танків служать українській армії. Інші пішли на деталі або їх відновлюють для подальшого введення в стрій.

ЗСУ отримували практично всі наявні танки та модифікації, які є у російської армії. У боях були задіяні лише Т-14 "Алмата". Бійці української армії захоплювали від найстаріших Т-62 та Т-64А до останніх модифікацій Т-80БВМ та Т-90М "Прорив". Останній вважається найтехнологічнішим танком сімейства Т-90.

При цьому варто додати, що проєкт Oryx додає до списку лише техніку, яка потрапила на фото або відео. Тому реальні масштаби затрофеєної техніки можуть бути ще більшими.

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія втратила половину всіх танків під час вторгнення в Україну. Також для війни окупанти задіяли 80% усіх сухопутних сил.

19 вересня стало відомо, що ЗСУ вперше затрофеїли танк Т-90М із комплексом "Накидка".