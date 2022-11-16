ВС РФ бросили редкую машину управления огнем артиллерии при отступлении из Херсона (фото)
1В119 "Реостат" позволяет корректировать огонь на самоходных артустановках "Нона", которые есть в украинской армии.
Российские войска при отступлении из правого берега Херсонской области бросили редкую машину 1В119 "Реостат", которая управляет огнем артиллерии. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.
Оккупанты бросили 1В119 "Реостат" в Херсонской области. Это редкие машины, которые в основном используют части ВДВ в российской армии. "Реостат" необходим для наведения 120-мм САУ 2С9 "Нона". В машине установлен полевой телефон ТА-57, прибор управления огнем ПУО-9, танковую навигационную аппаратуру ТНА-4 и другое важное оборудование.
Как пишет Defense Express, во времена Советского союза было изготовлено 60 машин, которые после его все остались в РФ. Их разделили между 7-й десантно-штурмовой и 76-й воздушно-десантной дивизиями. Ныне российские войска потеряли 7 машин, из которых 5 стали трофеями ВСУ.
До полномасштабного вторжения РФ, в украинской арии было около 50 САУ "Нона". Если хотя бы 4 стали в строй ВСУ, то их могут использовать по прямому назначению — управлять огнем по российским войскам.
Напомним, ВСУ затрофеили Т-62 1967 года выпуска без дополнительного бронирования. Однако на него установили "мангал" на крышу.
Ранее украинские военные захватили Т-90А, который также был брошен ВС РФ в Херсонской области. Примечательно, что буксировал его также трофейный Т-72Б3.