Шольц: першопричина вибуху ракети в Польщі — російська агресія проти України

За словами німецького канцлера, інцидент у Польщі потребує ретельного розслідування. Зі свого боку, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про повну підтримку України в розслідуванні події.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував інцидент із ракетою, що впала на території Польщі. За його словами, подію необхідно ретельно розслідувати, але в будь-якому разі першопричина — російська агресія проти України.

Німецький канцлер позитивно оцінив розслідування з боку НАТО цього інциденту.

"Про будь-які передчасні висновки не може бути й мови. Ясно одне: нічого цього не сталося б без агресивної війни Росії проти України", — написав у Twitter Шольц.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зі свого боку, зазначив, що Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку в розгляді цієї події.

"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, які змусять Росію змінити курс на ескалацію", — написав Кулеба.

За його словами, надання Україні сучасних винищувачів F-15 і F-16, а також систем ППО дозволить перехоплювати будь-які російські ракети.

"Сьогодні захист неба України означає захист НАТО", — наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда обережно відреагував на вибух ракети в Пшеводуві. За його словами, це була, "найвірогідніше", ракета російського виробництва, але точнішу інформацію нададуть після розслідування.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у зв'язку з інцидентом у Польщі заявив, що Росія непричетна до цієї події. За його словами, Анкара намагається організувати двосторонні переговори щодо мирного врегулювання в Україні, тож можливі провокації — це неправильний метод.