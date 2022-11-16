ППО й артилерія: стали відомі результати "Рамштайн-7" для України

Щонайменше шість країн уже визначилися з новим пакетом допомоги для України. А генерал Марк Міллі висловив упевненість, що ЗС РФ зазнають краху в Україні та не зможуть завоювати таку велику країну.

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Країни-союзниці на засіданні контактної групи "Рамштайн" у середу, 16 листопада, домовилися про надання Україні додаткової військової допомоги. Про це написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш на своїй сторінці у твітері.

До нового пакету допомоги увійдуть системи ППО, артилерія та зимове обмундирування для українських військових.

Вже відомо, що Іспанія надасть ракетні установки HAWK.

Польща заявила про те, що готова виділити ЗСУ ППО ближнього радіусу дії. А Німеччина пообіцяла допомогти українським військовим установкам РСЗВ.

Канада виділить з бюджету $500 млн фінансової підтримки. Крім того, країна готова надати зимове обмундирування для наших військових.

Підтримає Україну й Швеція. Вона надасть нашій країні пакет допомоги на $270 млн. Відомо, що до нього увійдуть і системи ППО.

А Греція пообіцяла забезпечити українську армію 155 мм боєприпасами.

Зауважимо, що ця зустріч контактної групи завершилася сприятливими прогнозами для України.

"Україна — досить велика країна. Імовірність того, що Росія досягне своїх стратегічних цілей із завоювання і захоплення України, близька до нуля", — сказав генерал Марк Міллі.

Відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков уже подякував голові Пентагону Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла та заявив, що Україна разом із партнерами працює над інтегрованою та ешелонованою системою ППО.

Нагадаємо, 16 жовтня США зібрали сьоме засідання у форматі "Рамштайн". Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх повідомила про надання Україні систем ППО малої дальності M1097 Avenger і додаткових ракетних комплексів MIM-23 Hawk.

Раніше повідомлялося, що США анонсували новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони для Hawk та ЗРК Avenger. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Київ отримав чотири ЗРК Avenger, оснащені ракетами Stinger.