ПВО и артиллерия: стали известны результаты "Рамштайн-7" для Украины

Как минимум шесть стран уже определились с новым пакетом помощи для Украины. А генерал Марк Милли выразил уверенность, что ВС РФ потерпят в Украине крах и не смогут завоевать такую большую страну.

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Страны-союзницы на заседания контактной группы "Рамштайн" в среду, 16 ноября, договорились о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Об этом написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш на своей странице в Твиттере.

В новый пакет помощи войдут системы ПВО, артиллерия и зимнее обмундирование для Украинских военных.

Уже известно, что Испания предоставит ракетные установки HAWK.

Польша заявила о том, что готова выделить ВСУ ПВО ближнего радиуса действия. А Германия пообещала помочь украинским военным установками РСЗО.

В свою очередь Канада выделит из бюджета $500 млн финансовой поддержки. Кроме того страна готова предоставить зимнее обмундирование для наших военных.

Поддержит Украину и Швеция. Она предоставит нашей стране пакет помощи на $270 млн. Известно. что в него войдут и системы ПВО.

А Греция пообещала обеспечить украинскую армию 155-мм боеприпасами.

Заметим, что эта встреча контактной группы завершилась благоприятными прогнозами для Украины.

"Украина — довольно большая страна. Вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей по завоеванию и захвату Украины, близка к нулю", — сказал генерал Марк Милли.

Известно, что министр обороны Украины Алексей Резников уже поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за руководство международной коалицией против зла и заявил, что Украина вместе с партнерами работает над интегрированной и эшелонированной системой ПВО.

Напомним, 16 октября США собрали седьмое заседание в формате "Рамштайн". Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила о предоставлении Украине систем ПВО малой дальности M1097 Avenger и дополнительных ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

Ранее сообщалось, что США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получил четыре ЗРК Avenger, оснащенных ракетами Stinger.