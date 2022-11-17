Окупанти у Мелітополі захопили лікарню та виганяють пацієнтів на вулицю, – мер

За словами Івана Федорова, медичний заклад насамперед використовують для надання допомоги пораненим російським солдатам. Місцевих жителів не пускають навіть для отримання консультації у лікарів.

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Росіяни в окупованому Мелітополі Запорізької області захопили лікарню невідкладної допомоги та виганяють на вулицю пацієнтів стаціонару. Про це у себе в соцмережах розповів міський голова Іван Федоров.

"Новий терор у Мелітополі — цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів", — повідомив він.

За словами Федорова, окупанти використовують медустанову для надання допомоги пораненим російським військовим. Заради них тут і звільняють палати.

Як пояснює мер, до лікарні також не пускають родичів пацієнтів, що залишилися в стаціонарі. Людям не дозволяють навіть отримати консультації у лікарів.

"Зазначу, що саме у цій медустанові лікуються прооперовані і ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги. Але р***м байдужі містяни, вони фактично захопили лікарню, щоб рятувати своїх "трьохсотих", — каже Федоров.

Нагадаємо, 12 російських мобілізованих влаштували п'яну стрілянину в кафе Мелітополя.

Раніше Фокус писав про те, що у захопленому місті на головній площі зняли прапор Росії. У соцмережах одразу згадали про те, що зняття російського триколору передувало тому, що війська окупантів залишили Херсон.