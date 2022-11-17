Оккупанты в Мелитополе захватили больницу и выгоняют пациентов на улицу, – мэр

По словам Ивана Федорова, медицинское учреждение в первую очередь используют для оказания помощи раненым российским солдатам. Местных жителей не пускают даже для получения консультации у врачей.

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Россияне в оккупированном Мелитополе Запорожской области захватили больницу неотложной помощи и выгоняют на улицу пациентов стационара. Об этом у себя в соцсетях рассказал городской голова Иван Федоров.

"Новый террор в Мелитополе –– гражданским приказано покинуть стационар больницы неотложных состояний", –– сообщил он.

По словам Федорова, оккупанты используют медучреждение для оказания помощи раненым российским военным. Ради них здесь и освобождают палаты.

Как объясняет мэр, в больницу также не пускают родственников оставшихся в стационаре пациентов. Людям не разрешают даже получить консультации у врачей.

"Отмечу, что именно в этом медучреждении лечатся прооперированные и те, жизнь которых зависит от оперативно оказанной помощи. Но р***м безразличны горожане, они фактически захватили больницу, чтобы спасать своих "трехсотых", –– говорит Федоров.

Напомним, 12 российских мобилизованных устроили пьяную перестрелку в кафе Мелитополя.

Ранее Фокус писал о том, что в захваченном городе на главной площади сняли флаг России. В соцсетях сразу вспомнили о том, что снятие российского триколора предшествовало тому, что войска оккупантов покинули Херсон.