"Перевірити кожен долар": республіканці у Конгресі США хочуть провести аудит допомоги Україні

Представниця республіканців Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що нібито через непрозорість процедур виділення допомоги невідомо як саме витрачаються гроші. Вона припускає, що Демократична партія може використати частину коштів у своїх цілях.

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Члени Республіканської партії, які після проміжних виборів займуть більшість у Палаті представників конгресу США, внесли резолюцію про аудит коштів, наданих Україні для боротьби з вторгненням Росії. Про це заявила представниця нижньої палати Конгресу Марджорі Тейлор Ґрін на пресконференції.

За її словами, документ передбачає направлення запиту президенту США, а також доручення міністру оборони та держсекретарю передати до Палати представників документи щодо коштів, виділених Україні до 15 листопада 2022 року.

Ґрін також заявила, що нібито через непрозорість процедур виділення допомоги невідомо як саме витрачаються гроші. Вона припускає, що Демократична партія може використовувати частину виділеної фінансової допомоги у своїх цілях.

Крім того, політикиня написала у Twitter, що потрібно "перевірити кожен долар" американських платників податків, який отримує Україна.

"Ми повинні перевіряти кожен долар американських платників податків, відправлений до України, тому я і запропонувала зробити саме це. Американці заслуговують на те, щоб знати, куди йдуть їхні гроші", — заявила вона.

Водночас представник республіканців Майкл Маккол заявив, що політична сила буде використовувати свою більшість у Палаті представників США, щоб уважніше стежити за фінансовою допомогою, яку направляють Україні. Однак Республіканська партія наполягає на тому, що не планує припиняти підтримку Києва у боротьбі з Росією.

Він зазначив, що республіканці хочуть більшого "нагляду та підзвітності" щодо іноземної допомоги, а також участі союзників США. Маккол додав, що хотів би, щоб Україні була спрямована нова зброя, наприклад, більш далекобійна артилерія.

"Ми збираємося поставити умови для надання допомоги. Наприклад, ми надамо вам цю допомогу, але ми хочемо, щоб наші партнери по НАТО несли тягар цієї допомоги, а не тільки Сполучені Штати могли підтримати її", — сказав політик.

Нагадаємо, 8 листопада лідер республіканців Кевін Маккарті назвав умови передачі військової допомоги Україні. За його словами, потрібний механізм підзвітності. Політик додав, що варто переконатися, що виділені ресурси йдуть за призначенням.

4 листопада Марджорі Тейлор Ґрін пообіцяла припинити фінансову допомогу Україні, якщо республіканці виграють вибори до Конгресу.