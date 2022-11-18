"Проверить каждый доллар": республиканцы в Конгрессе США хотят провести аудит помощи Украине

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что якобы из-за непрозрачности процедур по выделению помощи неизвестно как именно расходуются деньги. Она допускает, что Демократическая партия может использовать часть средств в своих целях.

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Члены Республиканской партии, которые после промежуточных выборов займут большинство в Палате представителей конгресса США, внесли резолюцию об аудите средств, выделенных Украине для борьбы с вторжением России. Об этом заявила член нижней палаты Конгресса Марджори Тейлор Грин на пресс-конференции.

По ее словам, документ предусматривает направление запроса президенту США, а также поручение министру обороны и госсекретарю передать в Палату представителей документы, которые касаются средств, выделенных Украине до 15 ноября 2022 года.

Грин также заявила, что якобы из-за непрозрачности процедур по выделению помощи неизвестно как именно расходуются деньги. Она допускает, что Демократическая партия может использовать часть выделенной финансовой помощи в своих целях.

Кроме того, политик написала в Twitter, что нужно "проверить каждый доллар" американских налогоплательщиков, который получает Украина.

"Мы должны проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный в Украину, поэтому я и предложила сделать именно это. Американцы заслуживают того, чтобы знать, куда уходят их деньги", — заявила она.

В свою очередь представитель республиканцев Майкл Маккол заявил, что политическая сила будет использовать свое большинство в Палате представителей США, чтобы более внимательно следить за финансовой помощью, направляемой Украине. Однако Республиканская партия настаивает на том, что не планирует прекращать поддержку Киева в его борьбе с Россией.

Он отметил, что республиканцы хотят большего "надзора и подотчетности" в отношении иностранной помощи, а также участия союзников США. Маккол добавил, что хотел бы, чтобы Украине было направлено новое оружие, например, более дальнобойная артиллерия.

"Мы собираемся поставить условия для оказания помощи. Например, мы предоставим вам эту помощь, но мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО несли бремя этой помощи, а не только Соединенные Штаты были в состоянии поддержать ее", — сказал политик.

Напомним, 8 ноября лидер республиканцев Кевин Маккарти назвал условия для передачи военной помощи Украине. По его словам, нужен механизм подотчетности. Политик добавил, что стоит убедиться, что выделенные ресурсы идут по назначению.

4 ноября Марджори Тейлор Грин пообещала прекратить финансовую помощь Украине, если республиканцы выиграют выборы в Конгресс.