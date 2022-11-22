В РФ дедалі частіше критикують армію, Кремль змушений жорсткіше контролювати соцмережі та військкорів, — ISW

Російська влада хоче почати забороняти рекомендації в соціальних мережах, а у ФСБ визнали інформацію про злочини та моральний стан в армії загрозою безпеці РФ.

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В інформаційному просторі РФ дедалі більше критики на адресу російських Збройних сил, у зв'язку з чим Кремль планує посилити контроль над інформаційним простором усередині країни, зокрема шляхом розширення заборон на законодавчому рівні. Зокрема йдеться про заборону рекомендацій у соцмережах. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, експерти навели приклад повідомлення про те, що до кінця року Держдума може розглянути законопроєкт, який дозволить владі забороняти рекомендації в соціальних мережах. У той же час ФСБ уже визнала інформацію про моральний стан і злочини в російській армії такою, яка може загрожувати безпеці РФ у разі отримання іноземними джерелами. До такої інформації, згідно з рішенням відомства, також тепер належать прогнози щодо розвитку військово-політичної ситуації, дані про дислокацію, чисельність та найменування військових частин тощо.

Аналітики зазначають, що так ФСБ спробувала заборонити поширення великої кількості інформації про ЗС РФ у соціальних мережах, що може спричинити ще жорсткіший контроль над російськими військовими блогерами й іншими джерелами, які критикують російську армію.

"Російські офіційні особи, ймовірно, прагнуть зміцнити заходи цензури, щоб придушити переважання іноземних голосів і внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск до фундаментальних алгоритмів і представляючи широкий спектр дій, які можна вважати такими, що завдають шкоду державній безпеці Росії", — йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, вчора аналітики повідомили, що президент РФ Володимир Путін всіляко задобрює військових блогерів і дозволяє їм висвітлювати повномасштабну війну в Україні нарівні з міністерством оборони.

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