В РФ все чаще критикуют армию, Кремль вынужден жестче контролировать соцсети и военкоров, — ISW

Российские власти хотят начать запрещать рекомендации в социальных сетях, а в ФСБ признали информацию о преступлениях и моральном состоянии в армии угрозой безопасности РФ.

Related video

В информационном пространстве РФ все больше критики в адрес российских Вооруженных сил, в связи с чем Кремль планирует усилить контроль над информационном пространством внутри страны, в том числе путем расширения запретов на законодательном уровне. В частности, речь идет о запрете рекомендаций в соцсетях. Об этом сообщают аналитики "Института изучения войны" (ISW).

В частности, эксперты привели в пример сообщения о том, что до конца года Госдума может рассмотреть законопроект, который позволит властям запрещать рекомендации в социальных сетях. В то же время ФСБ уже признала информацию о моральном состоянии и преступлениях в российской армии такой, которая может представлять опасность безопасности РФ в случае получения иностранными источниками. К такой информации, согласно решению ведомства, также теперь относятся прогнозы касательно развития военно-политической ситуации, данные о дислокации, численности и наименовании воинских частей и т.д.

Аналитики отмечают, что таким образом ФСБ попыталась запретить распространение большого количества информации о ВС РФ в социальных сетях, что может повлечь за собой еще более жесткий контроль над российскими военными блогерами и другими источниками, которые критикуют российскую армию.

"Российские официальные лица, вероятно, стремятся укрепить меры цензуры, чтобы подавить преобладание иностранных голосов и внутренней критики, применяя законодательное давление к фундаментальным алгоритмам и представляя широкий спектр действий, которые можно считать наносящими ущерб государственной безопасности России", — говорится в отчете Института.

Напомним, вчера аналитики сообщили, что президент РФ Владимир Путин всячески задабривает военных блогеров и позволяет им освещать полномасштабную войну в Украине наравне с министерством обороны.

Ранее Фокус разбирался, что из себя представляют российские военкоры.