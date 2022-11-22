Допустиме відхилення від цілі 700 м: ЗС РФ почали використовувати ракети "Луна-М" (фото)

Залишки ракети помічені біля позицій бійців легіону "Свобода Росії". "Луна-М" — це ракетний комплекс, розроблений у 1960-х роках.

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Армія РФ почала використовувати ракети комплексу "Луна-М", розроблені ще в 1960-х роках. Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

Поруч із позиціями військових із легіону було помічено залишки російської ракети "Луна-М". Цікаво, що в РФ починають використовувати більш старі зразки озброєння для війни проти України. Як зазначають бійці, допустиме відхилення від цілі ракети становить 700 метрів.

[ + – ] Залишки ракети "Луна-М"

Що відомо про "Луна-М"?

Ракетний комплекс "Луна-М" — це сімейство радянських тактичних ракетних комплексів із некерованою балістичною ракетою на борту. Це озброєння було попередником комплексу "Точка" та "Точка-У". На озброєння СРСР "Луна-М" був узятий у 1964 році. Заявлені показники говорять про дальність стрільби до 70 км з круговим можливим відхиленням до 700 метрів. Це означає, що якщо в коло радіусом 700 метрів потрапить ракета, знищити потрібну ціль одним снарядом буде складно.

[ + – ] Залишки ракети від РК "Луна-М"

Офіційно на озброєнні РФ не перебуває, але все ще є на зберіганні. На озброєнні "Луна-М" перебуває у ЗС Білорусі, яка активно постачає ЗС РФ зброєю.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЗС РФ спалювали тіла загиблих товаришів по службі на звалищі в Херсоні. Мешканці міста кажуть, що бачили, як на полігон звозили чорні мішки.

У командуванні ВПС України заявили, що РФ може і не отримати іранські балістичні ракети, оскільки є "фактори" дипломатії.