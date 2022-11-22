Допустимое отклонение от цели 700 м: ВС РФ начали использовать ракеты "Луна-М" (фото)

Остатки ракеты замечены возле позиций бойцов легиона "Свобода России". "Луна-М" — это ракетный комплекс, разработанный в 1960-х годах.

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Армия РФ начала использовать ракеты комплекса "Луна-М", которые были разработаны еще в 1960-х годах. Об этом сообщает легион "Свобода России".

Рядом с позициями военных из легиона были обнаружены остатки российской ракеты "Луна-М". Примечательно, что в РФ начинают использовать все более старые образцы вооружения для войны против Украины. Как отмечают бойцы, допустимое отклонение от цели у ракеты составляет 700 метров.

[ + – ] Остатки ракеты "Луна-М"

Что известно о "Луне-М"?

Ракетный комплекс "Луна-М" — это семейство советских тактических ракетных комплексов с неуправляемой баллистической ракетой на борту. Это вооружение было предшественником комплекса "Точка" и "Точка-У". На вооружение СССР "Луна-М" была принята в 1964 году. Заявленные характеристики говорят о дальности стрельбы до 70 км с круговым вероятным отклонением до 700 метров. Это означает, что в круг радиусом в 700 метров попадет ракета, уничтожить нужную цель одним снарядом будет сложно.

[ + – ] Остатки ракеты от РК "Луна-М"

Официально на вооружении РФ не состоит, но все еще есть на хранении. На вооружении "Луна-М" состоит у ВС Беларуси, которая активно снабжает ВС РФ оружием.

Напомним, по данным СМИ, ВС РФ сжигали тела погибших сослуживцев на свалке в Херсоне. Жители города говорят, что видели как на полигон свозили черные мешки.

В командовании ВВС Украины заявили, что РФ может и не получить иранские баллистические ракеты так как есть "факторы" дипломатии.